Escena

Rosalía presentará su nuevo disco Lux en Valencia ¿Dónde verlo?

Rosalía interpretará por primera vez en directo las canciones de Lux durante el festival Los 40 Music Awards Santander 2025, que se celebrará el 7 de noviembre

  • 25
  • Octubre
    2025

Rosalía interpretará por primera vez en directo las canciones de Lux durante el festival Los 40 Music Awards Santander 2025, que se celebrará el 7 de noviembre en el Roig Arena de Valencia.

A pesar de la polémica generada por el evento en una plaza de Madrid para mostrar detalles de su nuevo disco Lux, la cantante catalana continúa con la promoción de este material y anunció que lo presentará oficialmente en un concierto especial.

En entrevista con el programa Anda Ya de Los 40, Rosalía expresó su entusiasmo por volver a Valencia, ciudad que visitó el año pasado como voluntaria en la zona afectada por la Dana.

“Tenía muchas ganas de regresar y esta es una oportunidad única para presentar este proyecto tan personal”, dijo.

El espectáculo marcará el inicio de una nueva etapa artística para la intérprete de Motomami y cierra oficialmente el cartel del festival, que este año tendrá su sede en Valencia.

Dónde ver el concierto

El evento podrá seguirse a través de las plataformas oficiales de Los 40 España:

YouTube: www.youtube.com/@LOS40Spain

App oficial: los40.com/app-los40

Instagram: @los40spain

El nuevo álbum: Lux

El pasado lunes, miles de seguidores colapsaron el centro de Madrid durante la presentación de la portada de Lux, el cuarto álbum de Rosalía, lanzado junto a Columbia Records y Sony Music.

Más de tres años después del éxito global de Motomami, la artista regresa con un disco de 15 temas en formato digital y 18 en vinilo y CD, en el que colaboran figuras como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Yves Tumor.

Grabado junto a la London Symphony Orchestra, Lux explora la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, tejiendo un recorrido entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad.


Comentarios

