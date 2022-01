Ryan Reynolds y Blake Lively conmueven Reino Unido

La pareja se unió para promocionar una recaudación de fondos a beneficio de un matrimonio que perdió a su hijo trágicamente

Blake Lively y Ryan Reynolds hicieron recientemente una generosa donación en apoyo de un jugador de Wrexham AFC después de la muerte del hijo del atleta.

Lively, de 34 años, y Reynolds, de 45, hicieron una donación de £10,000 (alrededor de $13,000 dólares) junto con otra pareja a una recaudación de fondos iniciada por el futbolista galés Jordan Davies y su novia Kelsey Edwards, quienes anunciaron que su hijo Arthur Andrew Davies nació muerto en diciembre.

Reynolds es copropietario del club de fútbol Wrexham con Rob McElhenne, quien se unió a Lively y Reynolds en la donación con su esposa y la coprotagonista de It's Always Sunny in Philadelphia, Kaitlin Olson.

Edwards creó la página de GoFundMe en apoyo de la organización benéfica con sede en el Reino Unido, Sands (Stillbirth & Neonatal Death Society), a la que la pareja atribuye haberlos ayudado a superar la pérdida.

Su sitio web indica que la organización benéfica de muerte neonatal y mortinatos trabaja para ayudar a cualquier persona que se haya visto afectada por la muerte de un bebé.

El mensaje que acompañaba la donación de las parejas decía: "Rob, Kaitlin, Ryan y Blake para Arthur". Fue una de las principales donaciones para la recaudación de fondos.