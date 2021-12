Salma Hayek conmueve al develar estrella en Paseo de la Fama

Con un emotivo mensaje y recordando una trágica historia, la actriz Salma Hayek develó su estrella en Hollywood.

Una estrella más se suma al Paseo de la Fama para reconocer a la actriz Salma Hayek tras décadas de trayectoria y fama internacional.

Esto representa un triunfo más en su carrera, lo que se suma el próximo estreno de “House of Gucci” y el reciente lanzamiento de “Eternals”, películas en las que participa.

Sin embargo, la veracruzana recordó una trágica historia cuando recién se mudó a los Estados Unidos, en los inicios de su carrera.

“Cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo. Y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí. Casi me matan hoy”, dijo Salma Hayek tras develar su estrella.

Sin embargo, años después la famosa calle de las estrellas le rinde un homenaje a la actriz y su trabajo, por lo que agradeció a todos sus fans por el apoyo, con un emotivo mensaje:

“Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en Estados Unidos sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Estos fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos duros, ellos me dieron el valor”.

Salma estuvo acompañada de su marido Francois-Henri Pinault y su hija Valentina, de 14 años, así como el actor Adam Sandler, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, la directora Chloé Zhao, y una gran multitud de fans y admiradores de la actriz que han seguido su trayectoria a lo largo de los años.

“Cuando todos ustedes vean mi estrella aquí, quiero que sepan que todos están en mi corazón, parte de su polvo de estrellas está aquí en este sitio. Ustedes son también parte de esta estrella”, concluyó la actriz Salma Hayek.

Mediante su cuenta de Instagram, la mexicana presumió su merecido galardón con una serie de fotografías y un dulce mensaje que alude a la famosa frase del científico Carl Sagan “todos estamos hechos de polvo de estrellas”.