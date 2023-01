Sam Smith podría ofrecer concierto en Monterrey este 2023

El cantautor británico compartió una publicación que deja entre ver su visita a México, pero la Arena Monterrey lo confirmaría al compartir dicha publicación.

El cantante de origen británico pronto podría estar pisando tierras regias, y es que todo apunta a que Monterrey será parte de su gira de presentaciones.



A través de redes sociales, el intérprete de “Unholy” compartió un pequeño video donde se le aprecia el rostro cubierto con un manto color amarillo, con una estética referente a su próxima producción musical ‘Gloria’, álbum que será lanzado el 27 de enero del 2023.





En dicha publicación agrega tres banderas de países que formarán parte de su próxima gira, entre los que se distingue Estados Unidos, Canadá y México.



Sin embargo, lo que ha desatado una serie de rumores es que la página de Facebook de la Arena Monterrey, recinto que ha recibido a un sinfín de artistas de talla nacional e internacional, compartió la publicación de Sam Smith; con ello, estaría confirmando que el cantante ofrecerá un concierto en la ciudad.





Aunque aún no se tiene una fecha estipulada, a través de comentarios en las publicaciones, el público se ha dejado ver muy emocionado por la visita del cantante, quién se encuentra en los primeros puestos de reproducción con su canción “Unholy” en colaboración con Kim Petras.





Los fanáticos regios esperan poder disfrutar de númerosos éxitos del intérprete como “How Do You Sleep?”, “Dancing with a Stranger”, “Promises”, “Too Good at Goodbyes”, “Stay With Me”, “Latch” y una de las favoritas del público “I’m Not the Only One”.





‘Gloria the tour’ recorrerá también Londres, Alemania, Noruega, Países Bajos, Francia, Austria, Finlandia, Bélgica, Polonia y Suiza.





Información en desarrollo.