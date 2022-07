Sandra Echeverría y Ximena Romo habitarán piel de 'La Doña'

La serie refleja tres etapas de la diva mexicana, a Ximena le toca dar vida a la segunda María y Sandra a la última parte de la historia de la actriz.

María Félix tuvo dos vidas, la personal y la del personaje conocido por todos, sobre ambas, las actrices Sandra Echeverría y Ximena Romo se debaten al interpretarla en la serie María Félix, La Doña, un proyecto que muestra "otro color" de la actriz más imponente del cine mexicano.

"Hay dos personas, una es María Félix y otra es María. El personaje de María Félix se amó muchísimo a ella misma, pero yo sí creo que María también amó, creo que le gustaba el amor, pero estoy segura de que para ella no implicaba dejar de amarse a sí misma", cuenta Romo desde una locación del proyecto.

La serie refleja tres etapas de la diva mexicana, a Ximena le toca dar vida a la segunda María de 16 años hasta los 31, un tiempo definitivo en la vida de la actriz de Tizoc: amor indio (1957). "Me toca la época en la que se convierte en María Félix, la mujer que hoy conocemos.

"Me he aventado a hacer una María que se puede quebrar, que también le duelen cosas, que se tuvo que hacer la fuerte y al mismo tiempo no perdía la esencia de María, lo más importante es conocer al ser humano detrás", relata Romo.

Sandra Echeverría dará vida a la última parte de la historia de la actriz. "Ha sido un gran desafío desde cambiar la voz, mi forma de hablar, de articular, de tener gestos, de mover las manos, es un trabajo de muchos meses de mucho estudio de estarla viendo para poderla memorizar", cuenta la actriz.

"Es muy importante que las nuevas generaciones la conozcan, era una mujer que estaba súper adelantada a su época y que realmente marcó historia", dice Echeverría. El proyecto cuenta con ocho capítulos que se podrán ver por la plataforma de Vix+ el 21 de julio.