Sara Brightman convence con el poderío de su voz

La cantante británica Sara Brightman complació a los regiomontanos después de tres años de no presentarse en la ciudad.

La Arena Monterrey recibió el A Starlight Symphony... An Evening with Sarah Brightman que además de la presencia de la soprano en el templete, reunió a grandes intérpretes y compositores internacionales.





La figura de Brightman apareció en el escenario a las 21:16 horas; fiel a su estilo teatral, portó un elegante vestido rojo que acompañó con una espectacular tiara de color plata, su saludo a los regios fue la interpretación de Fleurs du Mal, de su álbum Symphony de 2007.









Las primeras estrofas de Hijo de la luna, le consiguieron a la también actriz, la ovación de los 5,000 asistentes, cifra oficial. Para interpretar el tema Miracle, Sarah sumó talento con el japonés Yoshiki quien la acompañó al piano, después lo dejaría lucirse con la pieza Anniversary.













La gala musical seguiría con la presencia de otro colega y amigo de Brightman, Jay Dref, con quien compartió micrófonos en Canto della terra, después el egresado de la academia Juilliard, emocionó con su ejecución de The music of the night, tema insignia del musical El fantasma de la ópera.











Otros temas que emocionaron a los escuchas de Sarah fueron: Nessun dorma, Hymn Overture, Time to Say Goodbye, La luna y Harem.