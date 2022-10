Sarah Brightman promete un show místico y mágico

Sarah Brightman se ha presentado en varias ocasiones en la ciudad de las montañas, pero su recital del próximo 19 de octubre en la Arena Monterrey, tendrá más magia y fantasía que en ningún otro concierto que haya ofrecido.

La afamada soprano británica presentará en el recinto su más reciente gira, A Starlight Symphony... An Evening with Sarah Brightman…, la intérprete compartió que los conciertos que ofrecerá por territorio nacional serán muy especiales, ya que está consciente que se desarrollan cerca del Día de Muertos, una festividad importante para los mexicanos y que empata con el espíritu de su show.

Brightman, vendedora de más de 40 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera, ofrecerá en su recital sus más grandes éxitos, pero acompañada de una orquesta y un coro, así como de invitados especiales, como la superestrella de la música japonesa, Yoshiki, quien participó en el hit Miracle, del último disco de Brightman, Hymn.

Para Sarah, venir a México por primera vez desde 2019, es algo emocionante, ya que siente una conexión especial con diversos aspectos de la cultura mexicana.

Los boletos para escucharla en la Arena Monterrey ya están a la venta en taquillas del recinto y a través de Superboletos.

Orgullosa de su legado

Para Brightman, combinar el mundo de la ópera con el de la música pop, ha logrado un impacto en las generaciones actuales.

“En el ámbito de la enseñanza, me he topado con jóvenes, mujeres y hombres, que me han dicho cómo piensan la música desde la forma clásica; gente joven que ha venido y me ha dicho: ‘Gracias a Sarah Brightman es que me gusta la música clásica y me he interesado en ella… y gracias a ella comencé a oírlo’. Creo que en ello radica algo de mi legado”, destacó.