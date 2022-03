Sasha Sokol analiza interponer denuncia contra Luis de Llano

Sasha Sokol volvió al ojo público luego de que hace tres semanas denunciara en sus redes sociales al productor Luis de Llano por abuso, con quien sostuvo una relación cuando ella tenía 14 años y él 39.

La cantante comentó: "Estoy analizando todas mis opciones y posibilidades", en referencia a si tomará la ayuda que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX le ofreció para interponer una denuncia.

Por otra parte, el productor compartió en un comunicado una disculpa pública a la cantante al haber hecho comentarios sobre su relación:

"Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha siempre fue abierta y transparente"; y aseguró que no cometió ningún delito.

"No he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral", afirmó Luis de Llano.