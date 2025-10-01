Schwarzenegger llama 'héroe' al papa por su labor ambiental
Arnold Schwarzenegger calificó al papa León XIV como un 'héroe de acción' por su compromiso con la defensa del medio ambiente.
El actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, protagonizó un momento emotivo y cargado de humor durante un foro organizado por el Vaticano, al calificar al papa León XIV como un “héroe de acción” por su compromiso con la defensa del medio ambiente.
La declaración arrancó una sonrisa al pontífice y risas entre los asistentes al encuentro “Brindando esperanza por la justicia climática”, celebrado en Castel Gandolfo con motivo del décimo aniversario de la encíclica Laudato Si.
It was a true honor to join @Pontifex today to inspire the world to terminate pollution. Clean energy saves lives and creates jobs - it’s a win for the people in every way. We all have a responsibility to leave a better world than the one we inherited. @GovArnoldUSC @ArnoldSCI pic.twitter.com/mxlDwvxr4l— Arnold (@Schwarzenegger) October 1, 2025
Schwarzenegger explicó que, aunque el papa no tenga la apariencia típica de un protagonista de cine de acción, lo considera un héroe porque impulsó medidas concretas como la instalación de paneles solares en edificios del Vaticano, un paso hacia la neutralidad de emisiones.
“Ahora os estáis riendo porque quizá no parezca el típico protagonista de una película de acción, que suelen ser musculosos y llevan pistolas, pero para mí es un héroe porque en cuanto se convirtió en papa hizo que se pusieran paneles solares en lo alto de los edificios del Vaticano”.
El exmandatario recordó además su experiencia al frente de California, donde aseguró que su gobierno logró reducir en un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el uso de energías renovables del 19 al 70%.
“No ha sido fácil. Había quien decía que no se podía hacer, que era imposible, que habríamos arruinado la economía... pero aprendí a no escuchar jamás a quienes dicen que no es posible”.
“Dios nos ha puesto sobre este planeta y debemos dejarlo mejor. Pongámonos a trabajar”, concluyó el protagonista de Terminator, en un llamado global a enfrentar la crisis climática con determinación y unidad.
