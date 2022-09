Se extingue voz de The Weeknd ¡a medio concierto!

El cantante The Weeknd no pasa precisamente por su mejor momento, luego de que este fin de semana sufriera la pérdida de su voz ante un exigente público en los Ángeles, en el SoFi Stadium.

Fue durante su éxito "Can´t Feel My Face" que el cantante fue perdiendo el tono y tuvo que parar la canción de un momento a otro y correr tras bambalinas. El público, desconcertado, pedía a gritos que volviera al escenario, pues el show estaba apenas iniciando cuando ocurrió este vergonzoso incidente para el cantante.

Luego de un par de minutos de incertidumbre para los asistentes, Abel Tesfaye, nombre real de The Weeknd, volvió al escenario, pero para la mala fortuna de todos tuvo que cancelar definitivamente el show.

"Esto me mata, no quiero detener el show, pero no puedo darles el concierto que se merecen ahora mismo. Quiero disculparme con ustedes personalmente. Les prometo que los compensaré con una nueva fecha", declaró.