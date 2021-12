Se filtra tráiler de Doctor Strange

Los fans de Cumberbatch ya no pueden esperar para ver la película

Definitivamente hay spoilers en estas líneas, así que tómate unos segundos para decidir si tu curiosidad es más poderosa y debes saber lo que se filtró. Tras el estreno de Spider-Man: Sin Camino a Casa comenzaron a surgir detalles del filme y una de las filtraciones más impactantes es el primer avance de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La cinta funcionará como secuela de del Hombre Araña; la segunda entrega dedicada al Doctor Strange mostrará el multiverso y la locura que es capaz de desatar.

Para poder entender el avance debemos haber visto Spider-Man: Sin Camino a Casa, ya que al final tendremos al Doctor Strange lidiando con las consecuencias de "manipular el tejido del multiverso".

Una de las grandes sorpresas es la aparición de la Bruja Escarlata, quien al ver al Hechicero Supremo, cree que quiere castigarla por lo que hizo en WandaVision (la serie de Disney+), pero en realidad quiere pedirle su ayuda.

En el avance se confirma que Gargantos aparecerá como uno de los villanos. Lo mejor llega al final, con Doctor Strange Supreme, personaje de la serie de animación What If...?

Este personaje pasó siglos absorbiendo los poderes de seres demoníacos de otras dimensiones, lo que le dio un poder incalculable.