Se le acabó el brillo a los Globos de Oro

West Side Story de Steven Spielberg se llevó varios premios importantes

Los Globos de Oro, la llamada fiesta más grande de Hollywood que regularmente atrae a 18 millones de televidentes, fueron reducidos a un blog en vivo el domingo por la noche para su 79a edición.

La asediada Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, según sus siglas en inglés) procedió con sus premios al cine y la televisión sin emisión televisiva, nominados, invitados famosos, alfombra roja, anfitrión, prensa o siquiera una transmisión en línea.

En su lugar, los miembros de la HFPA y algunos destinatarios de las subvenciones filantrópicas del grupo se reunieron en el Hotel Beverly Hilton para un evento privado de 90 minutos, anunciando los nombres de los ganadores en las redes sociales de la organización.

West Side Story (Amor sin barreras) de Steven Spielberg se alzó con varios premios importantes, incluyendo mejor película de comedia o musical, mejor actriz en una película de comedia o musical, para Rachel Zegler, y mejor actriz de reparto para Ariana DeBose.

El western gótico de Netflix The Power of the Dog (El poder del perro) se impuso como película de drama y le mereció honores a Jane Campion por la dirección y a Kodi Smit-McPhee como mejor actor de reparto.