Se rebela Hollywood contra Tilly Norwood, actriz creada con IA

La industria cinematográfica vive un nuevo capítulo de debate tecnológico tras la presentación oficial de Tilly Norwood, la primera actriz creada por inteligencia artificial, durante el Festival de Zúrich.

El proyecto, desarrollado por la empresa británica Particle6 y representado por la agencia Xicoia, promete abrir un campo inexplorado en la actuación digital, aunque ya desató una ola de críticas en Hollywood.

Hollywood responde con rechazo

El sindicato SAG-AFTRA, que agrupa a 160,000 profesionales del entretenimiento en Estados Unidos, expresó este martes su oposición frontal a la sustitución de actores reales por personajes sintéticos.

“Para ser claros, ‘Tilly Norwood’ no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático entrenado con el trabajo de intérpretes profesionales, sin permiso ni compensación”, señaló la organización en un comunicado.

El sindicato denunció además que este tipo de creaciones “carecen de emociones, experiencia vital y conexión con el público”, al tiempo que advirtió a los productores que no podrán utilizar intérpretes digitales sin cumplir con las cláusulas contractuales de notificación y negociación.

“La próxima Scarlett Johansson”

La responsable del proyecto, Eline van der Velden, aseguró que el objetivo es que Norwood se convierta en “la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman”.

Defendió que la inteligencia artificial no busca reemplazar a los humanos, sino servir como “una nueva herramienta creativa, como un pincel o un instrumento musical”.

En redes sociales, Van der Velden afirmó que la llegada de los actores sintéticos “ya es una realidad” y que el interés de agencias y fanáticos confirma que al público “le importa más la historia que si la estrella tiene pulso”.

Actrices alzan la voz

Más allá de los sindicatos, las primeras reacciones en la comunidad artística no se hicieron esperar. La británica Emily Blunt calificó el hecho de “aterrador” y lamentó la posible pérdida de la “conexión humana” en la actuación.

Por su parte, la mexicana Melissa Barrera expresó su molestia en redes sociales: “Espero que todos los actores representados por el agente que hace esto se pongan las pilas. ¡Qué asco!”, escribió en Instagram.

Mientras unos celebran la innovación, otros alertan de un futuro en el que la creatividad humana quede relegada por algoritmos entrenados con interpretaciones no autorizadas.

