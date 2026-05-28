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Escena

Se reencuentra la chilena Mon Laferte con los regios

Mon Laferte triunfa en Monterrey durante el concierto que ofreció anoche, como parte de su Femme Fatale Tour

  • 28
  • Mayo
    2026

El esperado regreso de la cantautora Mon Laferte a tierras regias, como parte de su Femme Fatale Tour, ocurrió anoche y miles de sus fans estuvieron en su concierto.

Desde temprana horas miles de fanáticos se congregaron en las inmediaciones del Parque Fundidora, ansiosos por presenciar un espectáculo que prometía fusionar la intensidad teatral con la potencia vocal característica de la artista chilena-mexicana.

La velada ofreció un viaje conceptual y sonoro centrado en su más reciente producción discográfica, Femme Fatale, un proyecto que entrelaza el pop alternativo con densas atmósferas de jazz y tintes poéticos oscuros.

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Sobre el escenario del Auditorio Banamex, la chilena derrochó magnetismo y elegancia al interpretar temas recientes, intercalados con los éxitos consolidados que coreó la audiencia a todo pulmón.

Ante la abrumadora respuesta del público de Nuevo León, que agotó las localidades de esta primera fecha con meses de anticipación, Mon Laferte regresará el 17 de noviembre de 2026, extendiendo el impacto de una gira que continúa consolidándola como una de las voces femeninas más influyentes y queridas de la industria musical en Latinoamérica.


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