Se suponía que AMLO traería el guacamole: Jimmy Kimmel

El comediante estadounidense señaló que el que el presidente de México decidiera apoyar a quienes dicen ser ´demócratas´ es un golpe fuerte

El conocido comediante Jimmy Kimmel ironizó en su programa nocturno la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de las Américas, que se realiza en estos momentos en Los Ángeles, California.

"El presidente de México no vendrá. Decidió faltar en solidaridad con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes no fueron invitados porque la democracia no es realmente lo suyo".

"Pero no tener a México aquí es un gran golpe, porque en primer lugar son nuestros vecinos de abajo, y en segundo lugar se suponía que ellos traerían el guacamole", soltó el presentador lo que desencadenó los aplausos y risas de su audiencia.

La frase ha sido criticada, especialmente por mexicanos, quienes consideran que lo dicho por Jimmy Kimmel es desafortunado, estereotipado e incluso discriminatorio.

El presidente López Obrador anunció el pasado lunes que no asistiría a la Cumbre de las Américas si no participaban todos los países del continente americano pues señaló no se puede continuar con la vieja política del intervencionismo, de faltar el respeto a las naciones y a los pueblos.

El comediante Jimmy Kimmel no es el único que ha opinado sobre la inasistencia de López Obrador a la cumbre, el martes el senador republicano Marco Rubio celebró que rechazara asistir y lo acusó de haber entregado secciones de México a los narcos. Ante esta acusación, el presidente de México pidió, durante su conferencia matutina de este miércoles, que el legislador compruebe sus dichos, al igual que el senador Ted Cruz, con quien ha tenido diferencias.