Se viraliza rap sobre caso de Debanhi Escobar

El usuario Magic Classic a través de su cuenta de TikTok (@614magic) hizo uso de su talento para hablar sobre lo sucedido con Debanhi Escobar.

Los casos desaparición y muertes de mujeres en México, especialmente el de Debanhi Escobar, ha acaparado la atención de todo el mundo y las redes sociales, donde destaca un rap que un tiktoker creó sobre el tema y se viralizó.

El usuario Magic Classic a través de su cuenta de TikTok (@614magic) hizo uso de su talento para hablar sobre lo sucedido con Debanhi Escobar, la joven de 18 años que desapareció el pasado 9 de abril y que después de 13 días apareció sin vida en una cisterna del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo.

"Si a un país lo hace su gente, México es feminicida, otro día otra desaparecida y las redes sociales se concentran más en las amigas", así inicia la primera de sus rimas.

Entre las cosas que expone este canción es la inseguridad con la que viven millones de mujeres en el país, incluso resalta la frase "solo esperamos a quién tenemos que buscar mañana".

También menciona a las amigas de Debanhi, quienes están siendo juzgadas por la sociedad por haber abandonado a la joven tras asistir con ellas a una fiesta en una quinta.

"¿Malas amistades? Sí, pero no unas asesinas", canta Magic Classic.

Otra situación que el rapero destaca es que los padres de Debanhi "se sienten enojados, porque la han encontrado donde ya ´habían buscado'. Padre frustrado por confiar en el sistema que no condena a la gente que te condena".

Hasta el momento, el rap suma un millón de reproducciones y más de 262 mil corazones.

"No imagino el dolor de sus papás y de los papás de todas los desaparecidos", "Gracias por mencionar de esa manera a las amigas, algunas personas las culpan pero ellas NO SON ASESINAS", "Malas amistades, NO unas asesinas... Cierto", "Ni los papás por déjela salir tarde, ni las amigas por dejarla sola con culpables, el problema aquí es tanta inseguridad que hay en México", "Ser malas amistades, es de lo único que son culpables. Estar sola no debería ser un riesgo para ellas", "muy cierto, las amigas no son culpables, el único culpable es el asesino", son algunos de los más de 1800 comentarios.

Con información de info7.mx