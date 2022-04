Se viralizan fotos de Ángela Aguilar con su supuesto novio

El chico al parecer es 15 años mayor que la hija del cantante Pepe Aguilar.

Después de que la hija del cantante Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, expresara que no tiene pareja, se viralizaron unas fotografías de la hija del artista con un chico que es 15 años mayor que ella.

El usuario de Twitter "Reina Venenosa" difundió unas imágenes donde aparece la cantante junto al compositor René Humberto Lau, conocido en la industria de la música como Gussy Lau, quien aparece colocando su lengua cerca de la boca de la hija de Pepe Aguilar, lo que confirmaría que tienen una relación.

"Pues me llegó esta foto de Ángela Aguilar con su novio Gussy Lau, un compositor mexicano. No es por nada Pepe Aguilar, pero cuide a su princesa porque no tiene buena fama el joven, dicen que le tira el perro a todo lo que se mueve", se lee en la publicación de "Reina Venenosa".

Gussy Lau, de 33 años, se incorporó al equipo de Pepe Aguilar en marzo de 2021, para participar en su disquera Equinoccio Records, por lo que desde entonces se ha mantenido cerca de la familia Aguilar.

Ante la filtración de las fotos, fans de la cantante de 18 años han difundido un antiguo video donde el compositor de 33 años aseguró que no andaría con la intérprete de "Ahí Donde Me Ven".

"¿Andarías con Ángela Aguilar", le cuestionaron. "Ni con Ángela, ni con Aneliz, y si fuera mujer ni con Leonardo. No, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos ¡cállate, te pega un chingadazo! No te halla para pegarte otro", expresó en aquel entonces en un Insta Story.

Internautas aseguran que Gussy Lau mantiene una relación de años con una mujer de nombre Itzel. Al momento ni Ángela ni Gussy han desmentido si son novios.

¿Quién es Gussy Lau?

René Humberto Lau Ibarra, conocido como Gussy Lau, es originario de Culiacán, Sinaloa, es hijo de padre coreano y madre sinaloense.

En la industria musical es reconocido pues ha conseguido premios Spotify, Billboard y Latin Grammy, pues ha formado parte de éxitos como "De los besos que te di" y "No te contaron mal", de Christian Nodal; "A las cuántas decepciones", de Calibre 50; "Esta noche se me olvida", interpretada por Julión Álvarez; "Ahí donde me ven", de Ángela Aguilar; entre otras producciones musicales.

En la página de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), se pueden encontrar cerca de 65 obras de él.

A nivel local, el joven músico también ha recibido galardones como Mocoritense distinguido, Granito de oro y Mentes ganadoras.

Con información de Info7.