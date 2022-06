Sebastián y Humberto Zurita se vuelven galanes en declive

En la serie El galán, Sebastián y Humberto dan vida a la versión joven y adulta de una estrella de la pantalla chica que ha perdido su encanto.

Fabián del Mar imaginó que una multitud de su legión de admiradores lo recibirían en el aeropuerto de su tierra natal después de décadas de ausencia. Pero al llegar se da cuenta que algo no anda bien, pues no hay un sólo fan esperando por él. Así inicia el recorrido del personaje principal de El galán. La TV cambió, él no, nueva serie mexicana de Star+, que busca ganarse los corazones del público.

Humberto Zurita interpreta a Fabián, el galán de telenovela venido a menos que se encuentra con un mundo distinto al que dejó antes de irse a cantar en cruceros de Europa del Este. Ahora los ídolos son otros y su jerarquía vale poco para los millennials.

"Es una comedia ácida que desmitifica un poco lo que es el galán, el estereotipo, habla de un hombre que 30 años después de haber sido importante en la televisión ya no es nada, no lo conoce nadie", dijo el actor.

En esta ficción, dirigida por Chava Cartas, también aparece Sebastián, hijo de Zurita, quien interpreta precisamente los pasajes de juventud de Fabián del Mar. En ese tenor, dijo que la comedia causará mucha gracia entre los mexicanos por fungir como homenaje-parodia del mundo fantasioso de las telenovelas.

"Ha sido interesante el poderme burlar de alguna manera de cómo actuaba mi papá, y de cómo actuaban todos en los 80 -y yo también-. Me acuerdo cuando mi papá vio mi segunda novela, me decía: ´estás como un poco pasado´, y la verdad sí, era crítica constructiva, pero ahora esta fue mi venganza", dijo sonriendo Sebastián.

El elenco de la primera temporada de El Galán incluye a estrellas como Dolores Heredia, Ana Claudia Talancón, Sara Maldonado, Darío Ripoll, Patricia Reyes Spíndola, Ernesto Laguardia, entre muchos más; los capítulos ya están disponibles en Star+ para toda América Latina.