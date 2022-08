Seis mujeres acusan a Fred Savage

Mediante un comunicado, el actor aseguró que las acusaciones son falsas.

The Hollywood Reporter compartió los motivos que llevaron a la cadena ABC a deslindarse por completo de Fred Savage, quien fue despedido de su cargo como productor y director del reboot de Los años maravillosos. La razón fueron las quejas por presunto acoso verbal y agresión sexual que seis mujeres de su equipo de trabajo hicieron en su contra.

El actor emitió un comunicado en el que asegura que las acusaciones son falsas.

"Desde que tenía 6 años me he esforzado por contribuir a un ambiente de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Es devastador saber que hay compañeros que sienten que no he alcanzado estos objetivos. Se informan algunos incidentes que absolutamente no ocurrieron ni podrían haber ocurrido", escribió.