Selena Gomez revela que padece de artritis derivada del lupus

Selena Gomez confirmó que padece artritis como consecuencia del lupus, enfermedad crónica que le fue diagnosticada en 2013.

La cantante y empresaria explicó que esta condición la motivó a diseñar envases accesibles para Rare Beauty, su marca de cosméticos.

“Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de comenzar el tratamiento adecuado”, relató en el pódcast Good Hang with Amy Poehler.

La artista de 33 años señaló que su experiencia personal inspiró a la firma a crear productos fáciles de abrir, pensados en personas con dificultades de destreza.

Ejemplo de ello es su más reciente perfume, cuyo envase no requiere retirar una tapa.

Desde 2020, Rare Beauty ha sido reconocida por su enfoque inclusivo.

Gomez subrayó que cada diseño responde a una necesidad real: “Hasta nuestra fragancia, el dosificador es muy fácil de usar para mí”.

A lo largo de los años, la intérprete de Only Murders in the Building ha compartido públicamente los efectos del lupus, incluyendo dolor articular, un trasplante de riñón en 2017 y fluctuaciones de peso debido al tratamiento.

En entrevistas recientes, también confesó lo difícil que resulta enfrentar críticas sobre su aspecto físico. Reconoció que la terapia conductual dialéctica le ha ayudado a gestionar esas emociones y diferenciar entre su salud y la percepción pública.

Actualmente, Gomez vive este proceso junto a su pareja, el productor Benny Blanco, con quien se comprometió tras un año de relación. “Quiero seguir evolucionando y mejorar en todos los aspectos de mi vida”, afirmó.

