Shakira comparte poderoso mensaje de amor propio

Las palabras de Shakira al recibir el Premio Billboard a Mujer del Año, han resonado entre el público; la cantante recibió el trofeo de manos de su amigo y compatriota Maluma, con el que ha realizados exitosos duetos como Chantaje, Trap y Clandestino.

“Muchísimas gracias. Esto es demasiado para mí. Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido, más que nunca, lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos, realmente”, manifestó.