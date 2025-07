Shakira donará parte de su concierto en Texas a las víctimas

La cantante colombiana Shakira anunció que donará parte de los ingresos de su concierto de este sábado en San Antonio, Texas, a las familias afectadas por las inundaciones en el centro-sur del estado, que han dejado al menos 59 muertos, incluyendo 21 niños, y decenas de desaparecidos.

“Querido San Antonio, nuestros corazones y oraciones están con quienes se han visto afectados por la inundación en Texas“, escribió la artista colombiana.

La donación será canalizada a través de Catholic Charities of San Antonio, que coordina la ayuda humanitaria en los condados declarados en emergencia.

Shakira expresó su solidaridad en sus redes sociales, invitando también a sus seguidores a contribuir con donaciones.

“Si quieren sumarse a la donación, pueden hacerlo en el enlace que he compartido”, añadió la colombiana, quien retomó su gira mundial este lunes en Houston, tras resolver los inconvenientes logísticos que provocaron la suspensión anterior.

Dear San Antonio,

Our hearts and prayers are with those affected by the flood in Central Texas.

We are donating a portion of tonight’s show proceeds to Catholic Charities of San Antonio, who are providing disaster relief to the families impacted.

If you would like to join me in…