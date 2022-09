¡Shakira se libera! Cuenta todo sobre su separación de Piqué

Shakira habló por primera vez sobre su separación; confía en encontrar el equilibrio emocional a lado de sus hijos y sus canciones.

Luego de su mediática separación de Gerard Piqué, Shakira ha hablado por primera vez de su "divorcio" del futbolista luego de estar 12 años juntos.

La pareja de ensueño que formaban las celebridades, pronto se desvaneció luego de rumorearse que Piqué engañaba a su pareja y madre de sus dos hijos, y como era de esperarse, la separación ha sido muy dolorosa para la cantante.

Ahora en una revista estadounidense, en su edición de España, la colombiana se ha destapado acerca de todo lo que sucede en su vida: desde su separación, nueva música y hasta los problemas con la justicia española que ha tenido últimamente.

La intérprete de "Te felicito" ha lanzado duras críticas a los paparazzi, pues luego del tema de su separación, los periodistas la han acosado por toda España en busca de nuevas declaraciones pero que eso ya ha mermado su estadía con sus hijos, pues declara que no puede ni salir por un helado con sus hijos sin que sean acosados por los medios.

Otro tema que discutió la colombiana, fue la relación del futbolista con sus hijos, pues a pesar de cual sea la causa de su separación, él siempre será el padre de sus niños y no piensa en dañar esa relación pues sabe cuán importante es la imagen de un padre en esa etapa de su vida, por lo que buscará un buen acuerdo en cuanto a la custodia.

Eso sí, a pesar de mostrarse como una mujer fuerte y defensora de sus hijos, la cantante también pasa por un momento de quiebre al admitir que probablemente esta es "la etapa más oscura de su vida".

La música es su salvavidas

Con nuevo disco en proceso, la cantante asegura que es la música su mejor medicina para sanar el alma.

"Creo que todos tienen sus propios procesos o sus propios mecanismos para procesar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, sólo que más barato", dijo entre risas.

"Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos que me sustentan, la música y escribir música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir en condiciones extremas", afirmó.

Acerca de su nuevo álbum dijo:

"Sí, ya tengo un álbum completo que me emociona mucho. Y algunas canciones las escuchareis de manera inminente, algunas son colaboraciones. Unas están en inglés y otras en español, diferentes géneros" detalló para ELLE España.