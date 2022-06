Shakira y Pique anuncian separación

Debido a esto, prevén que haya una 'batalla' legal por la custodia de los niños de ambos.

La cantante Shakira anunció que oficialmente se esta separando el jugador del Barcelona, Gerard Pique, ya que supuestamente el defensa del Barca le fue infiel.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", comunica a través de un breve comunicado enviado a la agencia de noticias EFE.

En los últimos días, el periodista Emilio Pérez de Rozas de El Periódico solo había informado que la pareja atravesaba una crisis sentimental y que el deportista se encontraba viviendo desde hace semanas en su casa de soltero de la calle Muntaner de Barcelona.

Pero las encargadas de profundizar en el tema fueron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en el podcast "Mamarazzis" de El Periódico de Barcelona; aseguraron que habría sido por una infidelidad que recae sobre los hombros del español de 35 años.

Se menciona que Shakira encontró a Piqué con una modelo rubia de 20 años que estudia y trabaja como azafata.

Aunque el día de ayer la revista ¡Hola! informó que el pasado 28 de mayo la cantante colombiana habría sufrido una crisis de ansiedad por el que tuvo que ser trasladada en ambulancia desde su domicilio a un centro hospitalario, fuentes de la agencia de comunicación la cantante aclararon que ese evento no estaba relacionado con la separación y que se trató de "un incidente que sufrió su padre por el cual está en un hospital de Barcelona y recuperándose".

Se avecina guerra entre Shakira y Piqué por los niños

Shakira y Gerard Piqué ya iniciaron el proceso oficial de separación en Barcelona.

Aunque no están casados, la cantante colombiana y el futbolista azulgrana han contratado abogados especializados para iniciar los trámites de separación, pues comparten cosas importantes sobre las que hay que poner orden.

De acuerdo a las fuentes informaron al portal español Informalia que ninguno de los dos quiere dinero del otro, pero sí habrá problemas con respecto a la custodia de sus dos hijos, Milan, de 9 años, y Shasha, de 7.

"La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos. Un traslado trastocaría su vida y no ve la necesidad. Las mismas fuentes nos indican que ninguno de los dos está dispuesto a ceder en este punto, por lo que de no llegar a un acuerdo amistoso, las cosas podrían ponerse feas", se puede leerse en el medio español.

Con información de Info7.mx.