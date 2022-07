'She Said' con Carey Mulligan y Zoe Kazan estrena tráiler

La adaptación dramática del libro escrito por Megan Twohey and Jodi Kantor llegará próximamente a cines de todo el mundo

La cacería por desenmascarar la ola de abusos del productor Harvey Weinstein ha comenzado en el nuevo tráiler de ´She Said´, la película que abordará como dos periodistas del New York Times descubrieron la serie de abusos del magnate de Hollywood ahora condenado a 23 años de prisión.

La cinta protagonizada por la nominada al Oscar Carey Mulligan y Zoe Kazan expondrá la primer ola de abusos y acusaciones en contra del productor dueño de Miramax Films que durante años utilizó su poder para someter a mujeres a costa del poder que tenía en la industria cinematográfica.

La sinopsis oficial de She Said dice: "La dos veces nominada al Premio de la Academia Carey Mulligan y Zoe Kazan protagonizan a las reporteras del New York Times Megan Twohey y Jodi Kantor, quienes juntas revelaron una de las historias más importantes en una generación: una historia que ayudó a impulsar el movimiento #MeToo, rompió décadas de silencio sobre el tema de la agresión sexual en Hollywood y alteró la cultura estadounidense para siempre".

´She Said´ está dirigida por Maria Schrader, cuyos créditos incluyen la serie limitada de Netflix "Unorthodox". Rebecca Lenkiewicz ("Ida", "Colette") adaptó el guión.

Junto a Mulligan y Kazan en el elenco están Patricia Clarkson, Andre Braugher, Samantha Morton, Jennifer Ehle, Tom Pelphrey y Adam Shapiro.

La película llegará a cines de los Estados Unidos y el mundo el próximo 18 de noviembre.