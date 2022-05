¡Sí se pudo! Banda regia recauda 50 mil pesos para su álbum

Faltando 40 días para que se cierre la campaña de kickstarter, la banda de Death Metal, Spit On Your Grave, logró superar la meta de 45 mil pesos para su álbum

Monterrey, Nuevo León.- El pasado 6 de mayo, la banda regiomontana de Death Metal Spit On Your Grave, lanzó una campaña de Kickstarter, en la que hicieron un llamado a sus fans para que se convirtieran en los patrocinadores de su próximo álbum.

La meta fijada, era reunir la suma de 45 mil pesos para poder solventar los gastos de la producción y la maquila de su tercer álbum, el cual será producido en Psicofonía Records y llevará como portada una ilustración realizada por la artista Zeinz, quien ha colaborado con grandes agrupaciones de la talla de Testament.

No obstante, si no se llegaba a la meta de 45 mil pesos antes de un plazo de 57 días, la banda no recibiría ni un solo pesos de lo recaudado.

Pedían 45 mil pesos y ya recibieron 50 mil

Luego de la publicación de una nota por parte de El Horizonte, algunos usuarios de redes sociales, se mostraron un tanto incrédulos de que la banda pudiese llegar a la meta, sin embargo, el gran apoyo que recibieron demostró todo lo contrario.

Pues a día de hoy, 26 de mayo, faltando aún 40 días para que se cierre la campaña de kickstarter, Spit On Your Grave ya logró reunir un total de 50,008 pesos de 27 patrocinadores. Por lo que la meta se logró superar con creces.

Cabe destacar que, dependiendo de cuánto dinero se depositó, los patrocinadores serán acreedores de una serie de beneficios que van desde escuchar el nuevo material antes que nadie, hasta que su voz aparezca en la versión de estudio de las canciones.