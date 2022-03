Sidney Sweeney podría dar vida a Madonna en su 'biopic'

La actriz revelación podría interpretar a la 'Reina del Pop' durante su juventud en la película que prepara la cantante de su vida

Si hay un rol codiciado ahora mismo entre las actrices más jóvenes y prometedoras, ése es el de Madonna. Ahora mismo, el biopic sobre la cantante tiene una vacante en el papel protagonista, aunque no parece que por mucho tiempo.

Pues las audiciones por interpretar a la diva del pop están a la orden del día, y nombres como Florence Pugh y Julia Garner ya suenan entre las favoritas para dar vida a la superestrella.

Sin embargo una de las actrices del momento por dos de la series exitosas de HBO (The White Lotus y Euphoria), Sidney Sweeney ya realizó su audición, y parece ser que es una de las favoritas para interpretar en la pantalla a la interprete de 'Like a Prayer'

Al lado de Sweeney también audicionó su compañera de reparto en la serie Euphoria, Barbie Ferreira.

Madonna confirmó que una película biográfica sobre su vida regresaría en 2020. La película, desarrollada por Universal Pictures, será codirigida y coescrita por la propia Madge. Para llevar el proyecto a la pantalla, se unió a Diablo Cody, quien ganó un Premio de la Academia al Mejor Guión Original en 2007 por Juno.

"Quiero transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo", dijo Madonna en un comunicado de prensa. "El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión".

Ella llamó al proyecto una «biografía visual» y hará una crónica de su ascenso al estrellato y el tiempo en el centro de atención.