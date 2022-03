¡Siempre sí! Rachel Zegler recibe invitación al Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas invitó a la joven estrella Rachel Zegler a ser presentadora en los Oscar de este domingo, luego de que Zegler revelara que no recibió un boleto para el espectáculo el pasado fin de semana.

Zegler se encuentra actualmente en Londres filmando la nueva versión de "Blancanieves" de Disney, en la que interpreta el papel principal. La película está en pleno proceso de producción, y el calendario de filmación tendría que ajustarse para permitir que Zegler asista a los Oscar. La Academia aún tiene que confirmar oficialmente la participación de Zegler, como lo hace con otros presentadores famosos.

El domingo, Zegler reveló en Instagram que no había recibido un boleto para los Oscar y que esperaba un "milagro de último minuto".

"No sé, lo he intentado todo, pero no parece estar sucediendo. Apoyaré a 'West Side Story' desde mi sofá y estaré orgulloso del trabajo que hicimos tan incansablemente hace tres años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, eso es lo que pasa a veces, supongo. Gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionado. Pero eso está bien. Muy orgullosa de nuestra película", escribió.