Silvana Estrada estrena su álbum 'Vendrán Suaves Lluvias'

Silvana Estrada acaba de estrenar su segundo álbum de estudio, Vendrán Suaves Lluvias, este viernes 17 de octubre, a través de Glassnote Records.

La cantante narró que es un proyecto profundamente personal, escrito y producido íntegramente por ella misma, grabado en tres países (México, Canadá y España) y cinco estudios diferentes.

El disco explora temas de transformación, esperanza, duelos y libertad creativa, con un toque de alegría y fuerza que refleja su crecimiento como artista.

Tras su aclamado debut Marchita (2022), que le valió un Latin GRAMMY a Mejor Artista Nuevo, Silvana enfrentó bloqueos creativos, una lesión traumática y la pérdida de un amigo cercano. Este álbum surgió de convertir el malestar en esperanza, con canciones nacidas durante la pandemia y años recientes.

El estilo del proyecto incluye arreglos orquestales, folk introspectivo y elementos más instintivos y salvajes. Temas como el autocompasión feminista ("Flores") y la nostalgia alegre ("Lila Alelí") destacan por su poesía soul-baring.

La prensa lo celebra como su trabajo más poderoso y ambicioso. En X, fans lo llaman "álbum del año" y comparten emociones intensas.

Silvana en Tiny Desk

Días previos a la salida del álbum, la cantautora, reconocida por su sensibilidad musical y autenticidad, cautivó al público con segunda aparición en el Tiny Desk Concert de NPR Music, como parte del takeover "El Tiny" que celebra la diversidad latina.

La actuación, publicada el 15 de octubre, reafirma su lugar como una de las voces más destacadas de Latinoamérica.

Estrada, ganadora del Latin Grammy, presentó una selección de temas que combinan su estilo poético y emocional con una poderosa interpretación.

Entre las canciones destacadas se encuentran clásicos como "Te guardo", que refleja su esencia lírica, y piezas de su nueva producción, como "Como un Pájaro", "Good Luck, Good Night", "Si me matan" y "El alma mía".

Acompañada de instrumentos de cuerdas, vientos y su característico cuatro venezolano, Silvana ofreció una actuación íntima que transformó el dolor en esperanza, consolidándose como una de las intérpretes más relevantes de la música contemporánea.

