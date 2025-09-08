Cerrar X
Sin Bandera anuncia conciertos en Monterrey, CDMX y Guadalajara

Sin Bandera celebra 25 años de trayectoria con un nuevo álbum, sencillo y el 'Escenas Tour 2026' que recorrerá Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara

  • 08
  • Septiembre
    2025

El icónico dúo de la balada pop en español, Sin Bandera, conformado por Leonel García y Noel Schajris, anunció una serie de proyectos especiales para conmemorar sus 25 años de carrera.

Entre ellos destacan el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, un sencillo inédito y el arranque de su Escenas Tour 2026, con tres presentaciones en las principales arenas del país.

El Escenas Tour promete ser una experiencia cargada de emotividad, el repertorio incluirá clásicos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Que lloro” y “Mientes tan bien”, así como nuevas composiciones que mantendrán la esencia romántica del grupo.

El séptimo disco de estudio de Sin Bandera se lanzará a lo largo de 2026, y su primer adelanto, un sencillo inédito, llegará a finales de este año.

Conciertos en las tres grandes arenas

La gira llegará a:

  • Arena Monterrey – 27 de febrero de 2026
  • Arena CDMX – 6 de marzo de 2026
  • Arena Guadalajara – 7 de marzo de 2026

WhatsApp Image 2025-09-08 at 11.03.45 AM.jpeg

Fechas y venta de boletos

La preventa exclusiva con tarjetas de crédito Banco Azteca será del 9 al 11 de septiembre, mientras que la venta general iniciará el 12 de septiembre a las 10:00 horas.

Los boletos estarán disponibles a través de Superboletos.com, Palacio de Hierro, Soriana, Innova Sport, Mr. CD y en taquillas de cada arena.

Por otra parte, a través de un comunicado, Leonel y Noel agradecieron el apoyo de su público:

“Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones e historias. Este nuevo álbum es nuestra forma de devolverles todo ese amor. Es un comienzo de una nueva etapa para Sin Bandera”.


Comentarios

