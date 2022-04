¡Sin etiquetas! Ha*Ash celebra 20 años de carrera artística

Ha*Ash prepara el lanzamiento de su próximo álbum, en el que más allá del pop, exploran en sus raíces musicales de country y góspel.

Dos décadas de carrera se han pasado en un abrir y cerrar de ojos para las hermanas del dúo Ha*Ash, que celebran con el lanzamiento del sencillo Lo que un hombre debería saber, y la creación de nueva música.

"No podemos creer que ya han pasado 20 años, y al final ha sido una carrera de mucha perseverancia, y ha sido padrísimo poder ser un ejemplo de una mujer trabajadora, una mujer independiente, una mujer que sale a luchar por su sueño y que lo hemos ido logrando poco a poco", dijo Hanna.

Ir en este camino con su hermana Ashley es para ella "lo mejor de nuestro trabajo". Durante la pandemia, las intérpretes de éxitos como Perdón, perdón, Lo aprendí de ti y Te dejo en libertad, instalaron su estudio de grabación en casa, y esto les ayudó a trabajar en el que será su próximo álbum, que le seguirá a Ha*Ash: En vivo de 2019.

"Los dos años que estuvimos encerradas por la pandemia aprovechamos para escribir muchas canciones", dijo Hanna. Fue "padrísimo. Hay días que bajábamos en pijama a grabar". Para Ashley, una "vibra diferente" y "más relajada" en casa ayudó a que las cosas fluyeran y se inspiraran más. "No tienes la presión de que el estudio cierra", explicó.

Las hermanas, que nacieron en Luisiana y crecieron entre México y Estados Unidos, siempre han mostrado orgullosas sus raíces musicales de country y góspel. En el álbum que preparan, estos géneros también estarán presentes.

"Regresamos a esas raíces. Hay elementos country, hay elementos de góspel en las canciones, hay un acordeón, hay mariachi", adelantó Hanna. "Es un disco en donde no le pusimos etiquetas a nada y no buscamos un género en particular; simplemente buscamos producir la canción como lo imaginábamos y no pensarlo dos veces, y creo que esa libertad nos encantó. Quedamos muy felices con el resultado".