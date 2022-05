'Son tonterías': Belinda responde a Nodal

Belinda también sorprendió a los internautas tras compartir un video en donde pasea por la playa con el actor Guillermo Pfening.

Luego de que Christian Nodal desatará polémica tras arremeter contra su exsuegra filtrando una conversación con Belinda antes de su rompimiento, la cantante respondió.

Cabe recordar que la polémica inició cuando el cantante de música regional mexicana se molestó tras dos publicaciones del Doña Belinda Schüll, una donde aplaudió a un seguidor que llamó naco a Nodal y la otra donde escribió : "El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

Por su parte, el cantante molesto publicó un mensaje que reveló nuevos detalles de su separación con Beli.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", escribió el sonorense en su cuenta de Twitter junto a una captura de pantalla de WhatsApp, donde se pueden leer que la cantante le pedía dinero para arreglarse los dientes y mencionando un dinero que le iba a prestar a sus papás.

Además, Nodal se dio el tiempo para responder a muchos de los mensajes de algunos internautas que lo criticaban.

Belinda responde a declaraciones de Christian Nodal

El conductor Ricardo Casares de Venga la Alegría logró contactarse con Belinda para hablar sobre las capturas de pantalla que publicó Christian Nodal.

"A las 9:20 de la mañana le escribí a Belinda y me contestó 'Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías", dijo el conductor sobre la conversación que tuvo con la cantante.

¿Belinda ya tiene nuevo novio? Comparte video con Guillermo Pfening

Tras la polémica por la filtración de una conversación que tuvo con Christian Nodal por Whatsapp, Belinda causó revuelo por compartir una historia de Instagram junto al actor Guillermo Pfening.

En el video aparece junto a Pfening y su perro "Cuatro" paseando en las playas de España. Otra cosa que llamó la atención de sus seguidores es que utilizó un filtro de corazón.

¿Quién es Guillermo Pfening?

Guillermo Pfening es un actor argentino de 43 años de edad. Actualmente participa en la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén", donde habría conocido a Belinda.

Pfening es padre de una niña llamada Asia, a la que tuvo junto a su amiga Cinthia Pinasco. Actualmente, Guillermo tiene una relación desde hace cinco años con un hombre llamado Rafael, de quien no se tienen más detalles.

Además, cuando Guillermo Pfening compartió la historia en su Instagram, agregó una descripción que destacó la amistad que ambos artistas han formado en los últimos meses.

Así que Belinda y Guillermo solo son amigos.

Belinda confiesa que tiene prohibido tener novioEn entrevista con Ventaneando, Belinda aseguró que en el tema del amor y de los novios lo tiene prohibido por el momento.

"Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. Traigo a 4 que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad", declaró.

Ante la pregunta de cuáles sería su lista de cualidades para una futura pareja, la artista prefirió cambiar de tema.

"Es lo último que quiero ahorita, prefiero ni hablar de ese tema. No tengo nada qué decir. No, no, no; no quiero. Estoy muy feliz por ahora en este momento y trabajando mucho, es que no tengo tiempo de otra cosa y quiero tener amigos y pasármela bien, y estar tranquila", afirmó.

Y sobre su ruptura con Nodal, la estrella de "Bienvenidos a Edén" había dicho:

"Han sido momentos complicados, pero ahora les puedo decir que estoy muy bien. Les agradezco que estén pendientes. Que me escuchen feliz, no quiere decir que haya sido fácil porque no todo es felicidad y no todo es alegría o cosas bonitas. Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida... puedo decirles que me siento mucho mejor".

Con información de info7.mx