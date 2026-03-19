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Escena

Sony llevará a los Labubus al cine con su propia película

El estudio adaptará los populares juguetes junto a Pop Mart, con la dirección de Paul King y la técnica híbrida de acción real y CGI

  • 19
  • Marzo
    2026

Sony Pictures anunció oficialmente este miércoles el desarrollo de una película basada en Labubu, los populares juguetes coleccionables que se han convertido en un fenómeno viral en todo el mundo.

El estudio trabajará en alianza con la compañía Pop Mart para transformar a estos personajes en una franquicia cinematográfica.

La producción contará con un equipo creativo de alto perfil liderado por Paul King, director de éxitos como Paddington y Wonka, quien se encargará de dirigir y coescribir la cinta junto al guionista Steven Levenson.

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La película será una adaptación del universo The Monsters y utilizará una técnica híbrida que combinará acción real con elementos generados por computadora (CGI), aunque el proyecto se encuentra todavía en una etapa temprana de desarrollo.

Para asegurar la esencia de la marca, el ilustrador Kasing Lung, creador original de Labubu, participará activamente como productor ejecutivo. A él se suman nombres relevantes en la industria como Michael Schaefer y Wenxin She en la producción.

Labubu nació en 2015 como parte de una serie de libros inspirados en el folclore nórdico, pero alcanzó la fama mundial a partir de 2019 tras su exitosa comercialización como figuras de diseño, consolidándose como uno de los juguetes más deseados de los últimos años.

Con este movimiento, Sony Pictures apuesta por replicar la reciente tendencia de éxito de películas basadas en juguetes y expandir el alcance de la marca hacia la industria del entretenimiento masivo.


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