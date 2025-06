Sorprende Taylor Swift en hospital infantil en Florida

La superestrella del pop, Taylor Swift, hizo una pausa en su agenda para protagonizar un emotivo momento fuera de los escenarios. Este viernes la cantante visitó el Hospital Infantil Joe DiMaggio en Florida, sorprendiendo a pacientes, familiares y personal médico con una visita inesperada.

Vestida con un atuendo veraniego, Swift recorrió las instalaciones del hospital saludando al personal, charlando con los niños hospitalizados y tomándose fotos con quienes claramente necesitaban una dosis de ánimo.

Su presencia fue descrita como un “rayo de sol” que iluminó la jornada, generando una ola de alegría entre los presentes.

Taylor Swift surprised fans by visiting a children hospital in Florida, solacing them up and wishing for their better health. pic.twitter.com/mVZVj002CJ

Clips del conmovedor encuentro se han viralizado en redes sociales, donde se puede ver a la artista abrazando con afecto al equipo médico y compartiendo momentos cercanos con los pequeños pacientes.

visiting children at the hospital and saying hi to the healthcare workers, she’s just the best 💕 pic.twitter.com/ENFo7Qb2Hp