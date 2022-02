Sorpresas y decepciones en las nominaciones

Estrellas consolidadas y nuevos rostros, serán parte de la edición número 94 de los premios de la Academia.

La carrera hacia los Óscares entra en su recta final y las nominaciones dejan diversas anécdotas, sorpresas y decepciones para tener en cuenta antes de la entrega de las estatuillas el próximo 27 de marzo.

El poder del perro (The Power of the Dog), cinta producida por Netflix, fue la más nominada, con 12 candidaturas, y la plataforma espera ahora ganar por primera vez en su historia el Óscar a Mejor película. En el ranking le siguen Duna con 10, y Amor sin barreras y Belfast, con 7 cada una.

La experiencia reinará en la categoría de Mejor actor en la que fueron nominados Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!), Will Smith (Rey Richard: Una familia ganadora), Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) y Javier Bardem (Being the Ricardos), todos ellos con nominaciones previas en dicha categoría. Así que, por primera vez en 41 años, no competirán actores novatos en este registro.

Una de las sorpresas fue la nominación para Kristen Stewart, como candidata a Mejor actriz por su papel de la Princesa Diana de Gales en Spencer, en dicho apartado también figura la española Penélope Cruz, Jessica Chastain, Olivia Colman y Nicole Kidman.

La decepción llegó para Lady Gaga (La casa Gucci), quien no está entre las elegidas a Mejor actriz. La artista estuvo nominada a los BAFTA, Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores de EUA (SAG, por su siglas en inglés).

Algunas curiosidades

Judi Dench (Belfast) se ha convertido a sus 87 años en la mujer de más edad en ser nominada a Mejor actriz de reparto.

Steven Spielberg, compite por el premio a Mejor dirección por Amor sin barreras de esta manera el cineasta se ha convertido en el primero en ser nominado en seis décadas distintas.

En la categoría de Canción Original hará su debut Billie Eilish con su tema No Time To Die, de la última entrega de James Bond y se medirá contra Beyoncé quien compite con la rola Be Alive de Rey Richard: Una familia ganadora.