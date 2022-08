'Soy impulsivo', dice Montero tras disculparse con reportera

El cantante agredió y privó de su libertad a la reportera de INFO7, Italia Herrera, quien ya presentó su denuncia en la Fiscalía de Coahuila.

El cantante Pablo Montero está en el ojo del huracán y en esta ocasión por agredir y secuestrar a la reportera de INFO7 Italia Herrera y a su compañero en Saltillo, Coahuila.

Herrera informó que el cantante la privó de su libertad hasta que le quitaron su celular y borraron el material en el que se veía a Montero agredirla.

Sin embargo, las agresiones que sufrió la periodista quedaron grabado en videos que se hicieron virales por lo que el cantante decidió dar la cara y comunicarse con Paty Chapoy del programa Ventaneando para disculparse públicamente por sus acciones.

"Primero que nada quiero disculparme con la reportera Italia Herrera y su compañero, luego de que mi comportamiento con ellos no fue correcta", expresó el intérprete de "Hay Otra en Tu Lugar", quien agregó que de ser necesario pagaría el equipo que se haya dañado.

"A la prensa y al público que siempre me ha apoyado, también les extiendo una disculpa por mi forma de actuar al termino de esta entrevista que no tuvo que ser así, la verdad me descontroló un poquito la pregunta", dijo Pablo Montero.

Pese a que siempre le han hecho esa pregunta y la ha respondido, Montero cree que en esta ocasión reaccionó diferente porque se sintió muy incómodo debido a que estaba con un niño a lado.

Pablo Montero asegura que su alcoholismo quedó atrás

Ante la pregunta de Paty Chapoy de si creía que el alcohol lo estaba afectando y que por eso no podía controlar sus emociones, Pablo Montero señaló que ahora simplemente estaba tratando su carácter impulsivo.

"Yo estaba bien, al 100% precisamente cuidándome mucho, estoy haciendo las cosas como debe de ser, pero me puse incómodo, somos humanos y cometemos errores y yo soy de carácter así y así como lo dije también, debo de cuidar mis impulsos, soy una gente impulsiva, la verdad y por eso estoy pidiendo una disculpa".

Montero finalizó aclarando que su etapa de alcoholismo había quedado en el pasado, asegurando que solo tomaba cuando se trataba de cuestiones sociales.

