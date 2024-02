'Spider-Man: Across the Spider-Verse' destaca en los Annie

La película Spider-Man: Across the Spider-Verse, de Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers, lideró los premios de animación Annie al alzarse con los siete galardones a los que aspiraba, incluyendo el de Mejor Película, mientras que el director español Pablo Berger ganó en la categoría de Mejor Película Independiente con Robot Dreams.

Desde que los Óscares instauraron la categoría de Mejor Película Animada en 2002 catorce de los 21 filmes ganadores al máximo premio de los Annie se han alzado con el Óscar, por lo que la victoria de la cinta animada dedicada al Hombre Araña de ascendencia latina revalidó su título como la favorita para dichos premios.

No obstante, el triunfo de Berger lo acerca más a la estatuilla otorgada por la Academia de Hollywood por la que competirá con el filme dedicado al superhéroe de Marvel, The Boy and the Heron, de Hayao Miyazaki, o Nimona, de Troy Quane y Nick Bruno.

