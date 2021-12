Spielberg y Branagh se medirán en los Critic´s Choice Awards

La Critics Choice Association (CCA), agrupa a unos 500 críticos cinematográficos de EUA y Canadá.

Los filmes Belfast, de Kenneth Branagh, y Amor Sin Barreras, de Steven Spielberg, parten como las principales favoritas de los premios Critic's Choice Awards, al haber cosechado 11 nominaciones cada una.

Las preseas se entregarán el 9 de enero, el mismo día que los Globos de Oro, y pretenden reemplazar a estos premios en popularidad.

En esta batalla entre galardones, además de Belfast y Amor Sin Barreras, han logrado destacar también Dune y The Power of the Dog, con diez nominaciones cada una. Las cuatro cintas son candidatas al premio a la mejor película.