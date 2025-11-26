Stranger Things 5: fechas, estrenos y todo lo que debes saber

La espera terminó. Tres años después de su última visita a Hawkins, Stranger Things regresará con su quinta y última temporada, que cerrará definitivamente la historia de Eleven, sus amigos y el temible Mundo del Revés.

Netflix confirmó que la temporada estará dividida en tres lanzamientos escalonados.

El Volumen 1, que incluye los episodios 1 al 4, se estrenó este miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 12:00 a.m., equivalente a las 4:00 a.m. en México y 9:00 a.m. en España. En el Reino Unido llegará el 27 de noviembre a la 1:00 a.m.

El Volumen 2, con los episodios 5, 6 y 7, se lanzará el 25 de diciembre, como regalo de Navidad para los fans.

El episodio final, un especial de dos horas titulado The Rightside Up, se estrenará el 31 de diciembre de 2025, con proyecciones simultáneas en más de 350 cines de Estados Unidos. Se espera que más adelante den fechas para el resto del mundo.

En total, la temporada contará con ocho episodios, cargados de acción, nostalgia ochentera y despedidas emotivas que pondrán fin a una de las series más influyentes de esta última década.

¿Qué pasó en la temporada anterior?

El final de la cuarta temporada dejó a Hawkins al borde del colapso. La pandilla se dividió en distintos frentes para enfrentar a Vecna, el villano que descubrimos fue creado accidentalmente por Eleven cuando lo envió al Mundo del Revés.

Aunque el grupo logra derrotarlo parcialmente, la resurrección de Max por parte de Eleven le proporciona una vía para sobrevivir.

La brecha entre dimensiones se abrió por completo, marchitando la flora del pueblo y llenando el cielo de nubes negras atravesadas por relámpagos rojos: el presagio del caos definitivo.

¿Quién es Henry Creel y cómo se convierte en Vecna?

Henry Creel, también conocido como “001” o simplemente “Uno”, obtuvo sus poderes tras quedar atrapado en una dimensión alterna.

Tras asesinar a su familia usando esas habilidades, fue capturado por el Laboratorio de Hawkins, donde el Dr. Brenner lo transformó en el primer sujeto de experimentación.

Al recuperar sus poderes gracias a Eleven, Henry desató un enfrentamiento que lo envió al Mundo del Revés, donde se convirtió en Vecna, el villano más peligroso de la saga.

El impacto global de Stranger Things

La serie se convirtió en uno de los mayores éxitos del streaming. Solo su cuarta temporada acumuló más de 1,800 millones de horas reproducidas, consolidándola como un fenómeno mundial.

También catapultó la carrera de su elenco, en especial la de Millie Bobby Brown, ahora una estrella de Hollywood, y revitalizó la trayectoria de Winona Ryder.

Asimismo, el universo de Stranger Things se expandió con obras de teatro, proyectos derivados y una enorme comunidad de fans cuyo viaje llegará a su fin antes de que termine 2025.

La cuenta regresiva para despedir a Hawkins ya comenzó.





Comentarios