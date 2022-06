Stranger Things lanza tráiler final del volumen dos

Las nuevas escenas revelan el enfrentamiento final entre Vecna y los conocidos de Hawkins al ritmo de Kate Bush

Al ritmo Running up That Hill de la británica Kate Bush Netflix dio a conocer el tráiler final para los últimos dos episodios de la temporada cuatro de la serie Stranger Things.

La segunda parte de la temporada que llegará a la plataforma el próximo viernes 1 de julio muestra ya el regreso de algunos personajes que parecía tendrían otro destino, además de que vuelven armados ´hasta los dientes´.

¡Atención! Spoilers en este momento

Según revela el adelanto de poco más de dos minutos Nancy Wheeler (Natalia Dyer) logró sobrevivir al trance al cual fue inducida por Vecna y todo parece apuntar a que es gracias a la intervención de Eddie Munson ( Joseph Quinn) quien pudo haberla regresado al plano terrenal a través de un solo de guitarra.

Aunque las esperanzas por la sobrevivencia de los habitantes de Hawkins son cada vez menos el equipo sigue luchando, sin embargo varios diálogos entre los personajes de Robin (Maya Hawke) y Steve (Joe Kerry) vaticinan la muerte de algunos.

Hasta el momento el avance no muestra el regreso de Eleven con sus amigos, pero si deja ver las apariciones que tendrá en el territorio de Vecna desde la casa de su infancia hasta el Upside Down, con el regreso de Demogogrons y hasta el Desuellamentes, que poseyó a Will en la temporada pasada.

El llamado volumen dos consta de dos episodios, los cuales serán los más largos en la historia de la plataforma. El episodio ocho dura alrededor de 1 hora y media, mientras que el episodio 9 sobrepasa las dos horas con 30 minutos.

Sin embargo y aunque pareciera es el final de la serie esto no será así, pues los hermanos Duffer, productores de la serie confirmaron que habrá una quinta temporada para concluir completamente.

Stranger Things comenzó en 2016 y desde entonces se ha convertido en un referente para Netflix. La cuarta temporada se convirtió en la serie más vista de la plataforma con 286,7 millones de horas vistas. Ese número supera la segunda temporada de "Bridgerton", que alcanzó 193 millones de horas vistas en marzo.