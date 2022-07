Stranger Things sigue batiendo récords

Es la segunda serie original en conseguir mil millones de horas en reproducciones luego de El juego del calamar.

De acuerdo con Variety, la cuarta temporada de Stranger Things ha alcanzado en Netflix la marca de las mil millones de horas reproducidas.

Por otra parte, los integrantes de Metallica elogiaron la escena en donde el personaje de Eddie Munson toca con su guitarra el clásico del metal Master of Puppets.

"La forma en que The Duffer Brothers ha incorporado la música en Stranger Things siempre ha sido de otro nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no sólo incluyeran Master of Puppets en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor", expresó la banda en su cuenta de Instagram.