Su narración mantiene viva la memoria

Para Imanol Caneyada los escritores plasman en sus textos una contranarrativa a la historia oficial y el pasado vergonzoso

La persecución de la comunidad china en México a inicios del siglo 20 es un hecho histórico que -como otros- se invizibilizó de la historia nacional, pero es en este contexto en el que el escritor Imanol Caneyada centró su novela Fantasmas del Oriente, que se presentará en la Feria Universitaria del Libro UANLeer.

Caneyada señaló en entrevista que esta parte de la historia, que la mayoría de los mexicanos siguen desconociendo, lo encontró a él y eso lo llevó a documentarse y escribir sobre ello. "A nivel vox pópuli me fui enterando de estas historias, llamó mi atención, despertó mi interés, me sorprendió, no terminaba de entender la magnitud de lo que había sucedido. Así que empecé a investigar, a leer sobre el tema", dijo.

El escritor explica que en su libro la historia está contada desde el presente, para luego viajar al pasado y volver a los días actuales para hablar de lo que ahí se narra. "Esos hechos brutales, racistas, que además de haberse invisibilizado por la historia oficial, se han callado, hablan un poco de la sociedad que somos ahora y nos retrata en el presente", afirma.

Caneyada señaló que no ha sufrido censura como tal por los temas que aborda en sus libros, porque siempre trata hechos reales como novelas de ficción. "Hay sectores de la sociedad reflejados en las novelas, en ésta están ahí retratados, con dureza, con ironía, con sarcasmo, pero como es literatura no se sienten muy afectados" afirmó.

La presentación del libro será el sábado 19 de marzo a las 15:00 horas en el Café Literario del Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

¿De qué trata?

Con maestría y sin concesiones, Caneyada ha escrito una novela provocadora y fascinante, donde la ficción se entrelaza con uno de los episodios más oscuros del pasado mexicano: La persecución y el asesinato de chinos a principios del siglo XX. Página a página Fantasmas del Oriente desentierra los muertos sin nombre ni patria para contar su increíble historia.