Subastan techo de una villa en Roma por problema familiar

El único techo pintado por el pintor italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio o simplemente Caravaggio, fue subastado debido a una orden judicial debido a una disputa entre la princesa Rita Carpenter de Estados Unidos con los herederos de una de las familias aristocráticas de Roma.

La princesa Rita Jenrett Boncompagni Ludovisi, nacida en Texas y anteriormente conocida como Rita Carpenter, se despertó el martes en la Casa dell´Aurora rodeada de sus perros en lo que podría ser el último día en que su hogar de casi dos décadas sea realmente suyo.

Una subasta en línea organizada por el tribunal de Roma comenzó a las 3 de la tarde, la oferta inicial se fijó en 353 millones de euros (400 millones de dólares) y a la villa junto a la famosa Via Veneto se le asignó un valor de tasación judicial de 471 millones de euros (533 millones de dólares).

"Ha sido emotivo desde que recibí el aviso del juez el 2 de septiembre. Casi no he dormido", dijo Boncompagni Ludovisi a The Associated Press unas horas antes de que comenzara la subasta, "es como pasar por las etapas del duelo... Estás enojado al principio, y luego no puedes creerlo, y finalmente llegas a un punto en que lo aceptas".