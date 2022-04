Sufre Beto Zapata agresión sexual en pleno concierto

Fue en la plataforma tiktok que se exhibió el momento.

En pleno concierto, el miembro del Grupo Pesado, Beto Zapata, fue victima de agresión sexual por parte de una fan, debido a que la fanática toco las partes íntimas del músico sin su consentimiento.

A través de TikTok el usuario @jesuspunishers grabó el incómodo momento que sufrió el vocalista de la agrupación mientras cantaba y tocaba el acordeón en uno de sus conciertos más recientes.

En las imágenes se ve cuando una mujer que se encontraba grabando con su celular cerca del escenario de pronto alza su mano derecha y toca la parte íntima de Beto Zapata, quien se hace para atrás, y reacciona con disgusto.

Pese a la evidente molestia del vocalista de Grupo Pesado por la agresión sexual, la fanática se voltea con las personas con las que iba y se echan a reír.

Los internautas expresaron su molestia porque la violencia sexual no es cuestión de género.

"¿Y si hubiera sido al revés", "En el momento hubiera parado el concierto y pedido que la sacarán, la violencia no es cuestión de género y eso es violencia!", "el respeto se exige para todos!!!", "ah! pero ahí nadie se indignó", "soy mujer y esa Sra. no me representa, eso no se le hace a nadie", "Espero que si haya demanda", son algunos de los comentarios.

Algunos otros esperan que Beto Zapata denuncia a la mujer para que las autoridades procedan en contra de la agresora.

¿Qué es abuso sexual?

Los tocamientos o manoseos corporales obscenos constituyen un delito de abuso sexual, de acuerdo al Artículo 260 del Código Penal Federal.

Las personas que incurran este en este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días de multa.

