Sus voces son... ¡Grandiosas!

Alicia Villarreal tuvo una actuación especial en el show de Grandiosas.

Dulce, Ángela Carrasco, María Conchita Alonso, María del Sol, Jeanette y Alicia Villarreal, se presentaron el viernes en la Arena Monterrey; con We Will Rock you de Queen y Música ligera, éxito de Soda Stereo, arrancó el espectáculo de Grandiosas con el que las intérpretes celebraron 12 años de historia en los escenarios.

Para sus turnos en solitario, Jeanette arrancó entonando Amiga mía; Ángela Carrasco siguió con Boca Rosa, después sería el momento de María Conchita Alonso para deleitar con Lluvia de amor, María del Sol se apropió de los aplausos al cantar Girando, Girando, Dulce interpretó Lobo y el último turno en la primera ronda fue para Alicia Villarreal con Te aprovechas.

"Les agradezco que me hayan invitado a estar en este escenario de estas Grandiosas que son ellas, y me llena mi alma y me da gusto que estén en mi Monterrey", dijo Alicia Villarreal, quien en días previos a la presentación compartió que su actuación especial en el show ya no podrá repetirse por cuestión de agenda.

Las Grandiosas tuvieron una gran producción audiovisual, que incluyó tres pantallas gigantes en el escenario, así como músicos, coritas, bailarines, y varios cambios de vestuario; para el deleite de los 7,000 fans presentes, cifra oficial, también hubo diversos ritmos en el repertorio que incluyó canciones a ritmo de rock, mariachi, banda, y por supuesto las infaltables baladas.