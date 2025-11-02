Taquilla vive uno de sus octubres más lentos en décadas

El negocio de exhibición de películas cierra uno de sus octubres más lentos en más de 25 años, tras un fin de semana de Halloween con baja afluencia. Los estudios evitaron lanzar grandes estrenos debido a que el feriado cayó en viernes y apostaron por relanzamientos como Back to the Future, por su 40 aniversario, y el fenómeno de streaming KPop Demon Hunters.

Pese a que ninguna cinta superó los 10 millones de dólares, el domingo se vivió una disputa cerrada por el primer lugar: Universal estimó que Black Phone 2 lideraría con 8 millones, pero Paramount reportó luego que Regretting You cerró con 8,1 millones, cifra con la que Comscore la colocó en el número uno. Las cifras finales se confirmarán este lunes.

Regretting You es la nueva adaptación de Colleen Hoover tras el éxito de It Ends With Us, aunque no alcanzó el mismo impacto. Suma 27,5 millones acumulados en EUA. Por su parte, Black Phone 2 lleva 61,5 millones a nivel doméstico y 104,7 millones globales.

Universal también impulsó el relanzamiento nacional de Back to the Future, que recaudó 4,7 millones y se colocó en quinta posición, elevando su total histórico a 221,7 millones de dólares.

KPop Demon Hunters mostró un descenso importante comparado con su desempeño de agosto, y se estima que recaudó 5 millones este fin de semana; Netflix mantiene su política de no reportar ventas exactas.

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc cayó 67% en su segundo fin de semana, sumando 6 millones para llegar a 30,8 millones. Bugonia, de Yorgos Lanthimos, debutó ampliamente con 4,8 millones, su mejor apertura en amplio hasta ahora. En tanto, Springsteen: Deliver Me from Nowhere cayó 57% para sumar 3,8 millones.

Analistas atribuyen la baja recaudación a una combinación de Halloween en viernes, la Serie Mundial y ausencia de estrenos fuertes.

Salvo octubre de 2020, este es el octubre con menor venta de boletos desde 1998, con 443 millones de dólares.

Los próximos dos fines de semana podrían traer mayor impulso con los estrenos de Predator: Badlands y Now You See Me: Now You Don’t. Los grandes hits podrían llegar hasta Acción de Gracias cuando Wicked: For Good y Zootopia 2 entren en cartelera.

Top 10 películas principales por taquilla nacional

Regretting You — 8.1 M

Black Phone 2 — 8.0 M

Chainsaw Man: Reze Arc — 6.0 M

Bugonia — 4.8 M

Back to the Future — 4.7 M

Springsteen: Deliver Me from Nowhere — 3.8 M

Tron: Ares — 2.8 M

Stitch Head — 2.1 M

Good Fortune — 1.4 M

One Battle After Another — 1.2 M

