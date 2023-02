TÁR dirige su camino al Óscar; se estrena este jueves

En TÁR, Cate Blanchett, da vida a una directora de orquesta; su actuación ya le ha conseguido el Globo de Oro y el BAFTA.

Lydia Tár lo tiene todo. Es la directora de una importante orquesta alemana, se graduó de Harvard, también se licenció en interpretación de piano, obtuvo un doctorado en musicología y su carrera musical la colocó en la selecta lista de artistas EGOT al ganar premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony; sin embargo, la polifacética mujer también tiene un lado oscuro que amenaza con terminar con todos sus logros.

TÁR llega este jueves a las salas de cine con Cate Blanchett como encargada de dar vida a Lydia, un papel que le exigió mucho como intérprete, pero que la tiene como favorita para ganar el Óscar a Mejor Actriz y por el cual ya recibió el Globo de Oro y el BAFTA.





La actriz australiana aprendió alemán y a tocar el piano para este rol, además de dominar el acento estadounidense y tomar clases de técnica de la batuta y patrón de ritmo. “Este guión fue escrito para Cate Blanchett. Ella superó todas las expectativas. El privilegio de colaborar con una artista de este calibre es algo imposible de describir adecuadamente”, afirmó Todd Field, guionista, director y productor de TÁR.

La cinta, nominada a seis premios de la Academia, muestra a Tár en la cúspide de su carrera, a punto de presentar su libro y de verla dirigir en vivo la Quinta Sinfonía de Mahler, cuando una serie de sucesos relacionados con el poder empiezan a desmoronar su vida personal y profesional.

“Me fascinó este retrato de una mujer que se desmorona”, señaló Blanchett. “Yo me centro mucho en el lenguaje y cuando leí el guión, había muchos puntos de referencia con los que simplemente no estaba familiarizada. Sabía que tenía que entenderlos por dentro y por fuera, aunque curiosamente, el público no necesita conocer estas referencias, sólo necesita saber que Lydia es una genio”.