Tatiana grabó a este policía porque se le hizo guapo

Tatiana, conocida como la 'reina de los niños', realizó el fin de semana dos presentaciones en el Palenque de la Feria de Pachuca, como parte de las celebraciones del Día del Niño, desde donde publicó un video en su cuenta de TikTok que rápidamente se volvió viral.

La cantante se unió a la tendencia de TikTok que consiste en grabar a una persona a quien el usuario considere atractiva en la calle mientras suena la canción 'Bandido' de Ana Bárbara, como si se tratara de alguien a quien se le está dedicando esta canción.

En este caso, Tatiana grabó a un oficial de policía de Pachuca, Hidalgo. En las imágenes se ve que el oficial no se da cuenta de que lo están grabando durante los primeros segundos, pero luego fue alertado por uno de sus compañeros y solo tuvo tiempo de saludar, sonreír no sin cierto nerviosismo al ver que los estaba grabando Tatiana.

El video que trae los hashtags “bandido”, “seguridad”, “guapo”, “me cacharon”, “Pachuca”, “Hidalgo” y “Dif” se volvió viral en poco tiempo. Hasta el momento el tiktok suma 4.2 millones de reproducciones.

'Siguiendo los pasos de mi Beli, qué se tatué una estrella Tati!', 'Exigimos respuesta del poli reaccionando al video', 'Momentos que te mantienen humilde mi Tatis 'Ay Tati nooooo, tiene cara de que te va a mandar a terapia por un muy buen tiempo, jajaja', 'Y que tiene.....nadie nos prohíbe ver el menú...', 'Soy esa, me gustan así, jajaja', 'Que padre alguien que no agarró un poli fortachón me encantó', 'Hubieses bajado con las manos en alto diciendo 'soy culpable, Sr. Justicia, jiji', ' Simpaticón... Tú muy bien Tatiana', son algunos de los más de 10 millones de comentarios de su fans.