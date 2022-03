Taylor Swift anuncia su nueva canción 'Carolina'

La canción está producida por Aaron Dessner, con quien Swift trabajó anteriormente en 'Folklore' y 'Evermore'

Taylor Swift compartió el adelanto de una nueva canción titulada "Carolina" en un nuevo tráiler de "Where the Crawdads Sing", una próxima adaptación de la novela del mismo nombre de Delia Owens de 2018.

"Carolina" es el primer material completamente nuevo de Swift desde que lanzó "Evermore" a fines de 2020. Entre esos lanzamientos, ha llamado su atención en las amplias campañas de lanzamiento para las ediciones regrabadas de "Taylor's Version" de "Fearless" y "Red". En febrero, se unió a Ed Sheeran en un remix de su canción "The Joker and the Queen" del año pasado .

La interprete de "Cardigan" escribió en Instagram: "Escribí la canción 'Carolina' sola y le pedí a mi amigo @aarondessner que la produjera. Quería crear algo inquietante y etéreo que coincidiera con esta fascinante historia".

Si bien la canción aún no tiene una fecha de lanzamiento oficial, Taylor agregó que la versión completa de "Carolina" estará disponible en su totalidad "pronto".

Ella escribió: "Lo escucharán completo pronto, pero por ahora, ¡echen un vistazo al tráiler de @crawdadsmovie para ver un clip!".

La leyenda de Taylor se escribió debajo de una publicación del tráiler completo. Las piezas de la letra que se pueden escuchar en el tráiler incluyen las líneas: "No me viste aquí" y "Hay lugares a los que nunca iré / Cosas que solo Carolina sabrá alguna vez".