Taylor Swift causa polémica por su discreta llegada a partido

Taylor Swift volvió a ser tendencia tras acudir al partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, aunque esta vez lo hizo de manera muy distinta.

La cantante estadounidense, prometida del jugador Travis Kelce, intentó pasar lo más desapercibida posible, lo que desató críticas y especulaciones en redes sociales.

En un video difundido en plataformas digitales se observa cómo el equipo de seguridad de la intérprete de Lover la escolta hasta el Arrowhead Stadium, utilizando incluso una pared desplegable para impedir que fuera captada por cámaras o celulares.

🚨| Better look at Taylor Swift arriving at the Chiefs game, hidden behind a wall. pic.twitter.com/PyM4BuqfTF — The Swift Society (@TheSwiftSociety) September 14, 2025

Lo que más sorprendió a los seguidores fue que durante todo el encuentro no hubo ningún cameo televisivo de Swift apoyando a Kelce, algo inusual considerando su frecuente exposición en partidos anteriores.

Las versiones en redes apuntan a que la artista habría extremado medidas de seguridad tras el asesinato de Charlie Kirk, sugiriendo que la pared utilizada incluso sería a prueba de balas.

Otros rumores especulan sobre un posible embarazo o un cambio radical de imagen, aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada por su equipo de trabajo.

